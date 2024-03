Premier League LIVE alle 14: è il giorno di Liverpool-Manchester City. In campo anche Brighton e Tottenham

In Inghilterra si disputa la 28esima giornata di Premier League, quella dello scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City con l'Arsenal che, dopo aver vinto ieri, si siede in poltrona dall'alto del suo vantaggio di un punto sui Reds e due sui Citizens.



Prima dello scontro di Anfield però (in campo alle ore 16:45), ci sono altri tre match che mettono in palio punti importanti. A partire dalla sfida d'alta quota tra Aston Villa e Tottenham che parte alle 14 e mette contro due delle realtà più belle del campionato. Alle 15 torna in campo il Brighton dopo la batosta europea di Roma e lo fa contro il Nottingham Forest. Stesso orario anche per West Ham-Burnley.