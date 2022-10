Dopo la vittoria del Tottenham di Conte ieri, l'undicesima giornata di Premier League continua oggi con altre cinque partite. Gli occhi sono tutti puntati sul big match tra Liverpool e Manchester City, prima però scendono in campo Chelsea, Arsenal e Manchester United. Tutte alle ore 15, con la squadra di Potter che affronterà l'Aston Villa cercando la quarta vittoria di fila in campionato; i Gunners vogliono mantenere la testa della classifica e ci proveranno in casa del Leeds, e i Red Devils ospiteranno il Newcastle in quello che è uno scontro diretto per la zona europea. Alla stessa ora anche Southampton-West Ham.