: zero sconfitte in trasferta per i Blues. Alle 21.15, al Goodison Park, va in scena il derby di Liverpool al quale i Reds si presentano da terzi in classifica a -2 dal Chelsea e con due 4-0 di fila nelle ultime due giornate di campionato, contro Arsenal e Southampton. Condizione opposta a quella dell'Everton, che non vince da più di due mesi e nelle ultime cinque partite ne ha perse quattro., il Leicester va in casa del Southampton (20.30) e cerca continuità dopo la vittoria col Watford. Chiudono il programma di oggi West Ham-Brighton e Wolverhampton-Burnley, entrambe alle 20.30.