Prosegue lacon altre due partite in questo mercoledì.ilcerca contro illa seconda vittoria consecutiva per prendersi il secondo posto solitario e andare a +3 sul Liverpool., poi, tocca alla capolista: ildi Guardiola va a caccia della decima vittoria di fila per allungare ancora in vetta e lo fa sul campo delGiovedì alle 21.15 l'ultima partita del turno, Manchester United-Burnley.