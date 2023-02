Ventiduesima giornata di Premier League: il Chelsea, dopo una campagna di rafforzamento faraonica, si prepara a ricevere il Fulham, sopra di due punti in classifica anche se con una partita in più. I Blues vengono dal pareggio per 0-0 ottenuto contro il Liverpool di Klopp, mentre i Cottagers devono riscattare lo 0-1 subito dal Tottenham di Conte.