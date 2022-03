Non solo Europa League e Conference League questa sera tra gli appuntamenti di serata. Anche laAlle 20.30 i Blues, sotto choc per la situazione societaria, cercano di centrare la seconda vittoria consecutiva in trasferta a pochi giorni di distanza dal netto 4-0 sul campo del Burnley.Allo stesso orario sarà la volta anche di, con la formazione di casa che dovrà rifarsi dalla ultime tre sconfitte consecutive. I Saints, dal canto loro, arrivano da due vittorie casalinghe e vorranno continuare nella loro striscia positiva contro gli ambiziosi Magpies che in questa stagione hanno come obiettivo la salvezza per progettare al meglio il futuro.con il nuovo tecnico Marsh, subentrato a Bielsa, alla ricerca della prima vittoria dopo la sconfitta sul campo del Leicester all’esordio.