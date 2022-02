In Inghilterra ci sono alcune partite da recuperare e stasera si giocheranno tre di queste gare, tutte in programma alle 20.30.: gli Spurs arrivano da ottavi di classifica a -3 dalla zona europea e affronteranno un Burnley che divide l'ultimo posto con il Norwich. Il Watford cerca la seconda vittoria consecutiva per uscire dalla zona retrocessione: lo farà contro un Crystal Palace che in campionato non vince da sei partite.: con una vittoria la squadra di Klopp accorcerebbe sul City salendo a -3 da Guardiola; sono otto le vittorie di fila dei Reds tra campionato e coppe, compreso il successo a San Siro contro l'Inter.