Prosegue la 34ª giornata di Premier League e di scena, questa sera alle ore 21, al King Power Stadium c’è un match fondamentale nella corsa alla salvezza. Leicester-Everton sono pronte a darsi battaglia in una delle ultime occasioni, per entrambe le formazioni, per uscire dalla zona retrocessione. Le Foxes, che possono contare nuovamente sul fiuto del gol di Jamie Vardy, a segno contro il Leeds, sono alla ricerca del secondo successo all’interno delle mura domestiche – dopo la vittoria contro il Wolverhampton. Con un’affermazione, il Leicester scavalcherebbe in un sol colpo Nottingham Forest e Leeds, issandosi al 16° posto, a +2 dalle due formazioni. Di contro, i Toffees, penultimi a -1 proprio dalle Foxes, necessitano di cambiare il proprio rullino di marcia per sperare ancora nel mantenimento della categoria. L’Everton, infatti, non vince dallo scorso 11 marzo – 3 pareggi e 3 sconfitte da quel momento – e non ha portato a casa l’intera posta in trasferta dall’inizio dello scorso ottobre. Un quadro che ben rappresenta la situazione attuale dei Toffees, ad un passo dal baratro della Championship.