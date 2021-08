È già(rispettivamente le avversarie di Milan e Juve) alla. Ormai, da più di un decennio, Reds contro Blues è una grande classica del calcio inglese e anche quest’anno saranno fra le principali pretendenti al titolo che verrà assegnato da quello che si prospetta come uno dei campionati più equilibrati di sempre, impreziosito, nelle ultime ore, dal ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United.Liverpool e Chelsea, la scorsa stagione terza e quarta, sono già partite col botto:. Oggi, però, almeno una delle due troverà il primo stop stagionale, mentre chi vincerà, andrà in testa alla classifica, mandando un chiaro segnale alle avversarie. Sarà una partita che promette spettacolo, che vede affrontarsi due dei migliori allenatori del mondo, entrambi tedeschi, ma dalle diverse filosofie e impostazioni di gioco. L’appuntamento è allead, che scalda i motori anche per le grandi serate di Champions, dove, all’esordio, accoglierà il ritorno delfra le grandi d’Europa.: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané.: Mendy; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Alonso, Kanté, Jorginho, James; Havertz, Mount; Lukaku