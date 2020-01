Si chiude questa sera, alle 21, la 21esima giornata di Premier League. Ad Anfield, il Liverpool capolista attende lo Sheffield United, ottavo in classifica, reduce da una sconfitta ma con la possibilità, in caso di vittoria, di portarsi al quinto posto solitario. Che vorrebbe dire Europa.



Il Liverpool, con due gare in meno, ha 10 punti in più sul Leicester secondo e 11 sul Manchester City terzo, vantaggio maturato grazie alle 18 vittorie in 19 partite giocate. Un solo pareggio per i campioni del mondo, contro lo United, il 20 ottobre. Poi, solo e soltanto vittorie, con la miglior difesa dlla Premier (14 gol subiti, lo Sheffield ha la seconda, con 19) e il secondo miglior attacco (ha fatto meglio il City, 56 su 47, ma il Liverpool deve ancora giocare due partite). Un dominio totale.