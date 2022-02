Non solo Champions League in questo martedì, alle 21.15 scende in campo anche la Premier League: Manchester United e Brighton si affrontano a Old Trafford per il recupero della 18a giornata. I Red Devils, reduci da due pareggi consecutivi, cercano un successo che permetterebbe loro di scavalcare il West Ham al quarto posto; gli ospiti per sono in un buon momento di forma e cercano l'ottavo risultato utile consecutivo per tenere vivo il sogno Europa.