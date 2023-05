Non solo Juventus, Roma e Fiorentina occupate nelle competizioni europee, di scena questa sera anche la Premier League, con il recupero della 25ª giornata tra Newcastle e Brighton, di scena questa sera alle ore 20.30 al St. James Park. I Magpies sono chiamati a difendere il 3° posto dall’assalto del Manchester United ed allungare sul Liverpool, tornato prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Gli uomini di Eddie Howe sono a tre giornate dal ritorno nell’Europa che conta, a 20 anni di distanza dall’ultima volta ma dovranno invertire la rotta degli ultimi incontri – 1 pareggio ed una sconfitta nelle ultime 2 -. Di contro, i Seagulls di De Zerbi - attualmente sesti a +1 sul Tottenham - sono sulla buona strada dal centrare, per la prima volta nella loro storia, la qualificazione ad una competizione europea. Per arrivare al traguardo, diventa vitale allungare il record di 8 successi in trasferta in una singola stagione di Premier.