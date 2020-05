La Premier League sta facendo il conto alla rovescia per ripartire. Sono infatti giorni decisivi per il calcio inglese: domani dovrebbe arrivare l’ok dei club alla fase 2 degli allenamenti e in settimana potrebbe essere finalmente fissata la data per la ripresa del campionato, dove si devono disputare ancora 92 partite. Dopo l’ok del governo, riporta Agipronews, le sessioni di lavoro saliranno di intensità: contatti più ravvicinati, tackle e gruppi allargati fino a 12 calciatori. Sono i giocatori i più perplessi davanti alla possibile ripartenza ma i risultati dei test (appena 8 positivi al coronavirus su 1744 controlli) sembrano aver restituito loro ottimismo. Così non è utopico iniziare a parlare di date. Due le possibilità in ballo: il 19 giugno, al momento l’ipotesi più accreditata, ma non è da escludere il 26 affinché si possa avere più tempo per la preparazione. Iniziano già a girare le prime ipotesi di calendario: la gara designata per la ripartenza sarebbe Tottenham-Manchester United. Fondamentale sarà poi trovare delle date disponibile per portare a termine la FA Cup giunta ai quarti di finale. Nella riunione di giovedì, dove saranno discussi eventuali criteri per la classifica e retrocessioni qualora il campionato dovesse essere interrotto definitivamente, ci si confronterà circa l’ipotesi di utilizzare degli impianti neutri solo per poche partite, quelle considerate ad alto rischio di assembramento di tifosi fuori dagli stadi.