Le magliette delle squadre di Premier League potrebbero cambiare estetica dal prossimo anno. Mentre il governo non dovrebbe vietare gli sponsor legati al gioco d'azzardo, la BBC riferisce che la massima divisione inglese pensa di agire in modo autonomo: rimuovere volontariamente gli sponsor di compagnie di scommesse dalla parte anteriore delle magliette. Tuttavia, i top club della lega non hanno ancora votato la misura, visto che questa operazione potrebbe causare un duro colpo per quanto riguarda i ricavi delle squadre dagli sponsor.