La Premier League ha ufficializzato con un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social che il turno di campionato in programma questo weekend sarà posticipato come forma di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II d'Inghilterra.



IL COMUNICATO - Durante una riunione questa mattina, i club di Premier League hanno offferto i propri omaggi a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il contributo che ha fornito alla Naziona, e ovviamente in segno di rispetto, le gare di questo weekend di Premier League, inclusa quella di lunedì sera, sono stato posticipate. Ulteriori aggiornamenti riguardanti il calendario durante il periodo di lutto saranno date in corso d'opera