West Ham-Bournemouth (calcio d'inizio alle ore 21) è il monday night che chiude la dodicesima giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa con gli italiani Scamacca (titolare), Emerson Palmieri e Ogbonna (in panchina) si presentano a questa sfida al quart'ultimo posto in classica con 11 punti, due in meno degli ospiti.