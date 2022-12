Torna in campo il Manchester City. Lo fa a Elland Road, la casa del Leeds, nella diciassettesima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola è reduce da un'ottima prestazione in Carabao Cup contro il Liverpool e vuole riprendersi il secondo posto, occupato da qualche ora dal Newcastle. I padroni di casa invece sono quindicesimi in classifica e puntano a togliersi presto dalle sabbie mobili della zona retrocessione.



Haaland e compagni saranno un duro banco di prova per la difesa dei Whites che hanno mantenuto inviolata la propria porta nelle gare casalinghe solo due nelle ultime diciannove partite. Spettacolo assicurato visto che le ultime quattro partite del Leeds hanno prodotto una media di ben 5,5 gol ciascuna. I Citizens vogliono accorciare sull'Arsenal, a più cinque punti, e cavalcano una grande striscia fuoricasa: hanno perso solo una delle ultime 24 partite in trasferta di Premier (17 vittorie, 6 pareggi). Calcio d'inizio alle 21.