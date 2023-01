In Premier League il programma odierno presenta tre partite. Si parte alle 15 con il Manchester City di Pep Guardiola, che in classifica insegue a 5 punti di distacco l'Arsenal: per i Citizens oggi impegno casalingo contro il Wolverhampton. Alla stessa ora, l'altro match in calendario è quello che vede il Leeds impegnato in casa contro il sorprendente Brentford. Infine, alle 17.30 va in scena il match clou della giornata, con la capolista Arsenal che ospita all'Emirates il Manchester United. In classifica, sono 8 i punti che dividono la squadra di Mikel Arteta da quella di Erik ten Hag.