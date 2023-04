Trentunesima giornata di Premier League che vede una domenica di sole due partite ma dal grande valore per la zona alta e quella bassa della classifica. Alle 15 torna in campo l'Arsenal di Arteta che, per distanziare di nuovo il City, deve passare in casa del West Ham. Non una missione semplice in un derby di Londra sempre sentito e che potrebbe trasformarsi in una trappola per Saka e compagni.



Alle 17:30 tocca poi al Manchester United, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions, che fa visita al Nottingham Forest, impelagato nei bassifondi della graduatoria e desideroso di punti per il sogno salvezza.