In contemporanea con i quarti di finale di FA Cup, prosegue lacon due partite. Si parte allecon, due squadre che hanno poco da chiedere alla loro stagione, se non la certezza, il prima possibile, della salvezza.Alle, invece, alHotspur Stadium, va in scena un attesissimo derby di Londra fra glie il, importantissimo per la corsa all’ultimo posto disponibile per la prossima. Le due squadre sono appaiate in sesta e settima posizione, a 48 punti, a -6 dal quarto posto occupato dall’Arsenal, ma gli Hammers hanno una partita in più.Sono invece state r, a causa degli impegni di Reds, Eagles e Toffies nella coppa nazionale.