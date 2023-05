Dopo le partite del weekend, termina in questo insolito lunedì di festa in Inghilterra, in occasione dell'incoronazione dir Re Carlo III, la 35esima giornata di Premier League. Apre alle 16 la sfida di Craven Cottage, tra Fulham e Leicester: i padroni di casa, dopo tre ko di fila, vogliono i tre punti per mantenere il decimo posto in classifica, mentre le Foxes sono reduci da tre risultati utili di fila ma hanno soltanto 30 punti e sono terzultimi, con il serio rischio di retrocedere in Championship. Alle 18.30 tocca invece al Brighton di Roberto De Zerbi, che dopo la vittoria contro lo United sogna la qualificazione alla Champions League: con tre punti i Seagulls si porterebbero a 5 punti dal quarto posto con una partita in meno la rivale però è il disperato Everton, penultimo a quota 29 e senza vittorie da sette turni. Chiude alle 21 un'altra sfida salvezza: il Nottingham Forest, terzultimo a quota 30, affronta un quasi spacciato Southampton, ultimo a quota 24 e all'ultimissima chiamata.