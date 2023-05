Giornata 35 in Premier League: potrebbe essere quella dell'allungo decisivo in vetta. Il Manchester City ha fatto il suo, battendo il Leeds, ora tocca all'Arsenal rispondere. La squadra di Arteta però è attesa da una trasferta complicata, a Newcastle contro i lanciatissimi uomini di Howe. Una gara di alta classifica che i Gunners non possono sbagliare, pena distanziarsi ancor di più da Guardiola e Haaland. Calcio d'inizio alle 17:30. A seguire, alle 20, West Ham-Manchester United, una classica inglese, con ten Hag che deve chiudere il discorso Champions League e Moyes che non vuole più guardarsi indietro alla zona salvezza.