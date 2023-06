Declan Rice è, numeri alla mano, il colpo dell’estate. I 122 milioni che l’Arsenal si prepara a pagare al West Ham fanno balzare il centrocampista in cima alla classifica dei giocatori inglesi più pagati di sempre. Acquisti faraonici che testimoniano ancor di più le possibilità economiche della Premier League. E non deve sorprendere che i top 15 di questa speciale graduatoria siano tutti acquisti recenti, se si esclude quello di Rio Ferdinand. È infatti negli ultimi anni che il campionato inglese si è ormai preso la palma della migliore lega al mondo, quella più spettacolare e più ricca. Di seguito, in attesa di Rice, vediamo i 15 inglesi più costosi di sempre.