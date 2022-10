Non ha lasciato più tracce di sé, Thomas Tuchel dopo l'esonero dal Chelsea. Il tecnico tedesco è rispuntato in India dove è in vacanza e ha concesso un'intervista a un giornale locale. "Ho ricevute un paio di offerte interessanti ma ora necessito di fermarmi un po', prendermi del tempo per me prima di tornare in panchina", ha detto.