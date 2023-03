Appena tre settimane fa si giocava l'andata, oggi il ritorno tra Arsenal ed Everton: la prima manche se la sono aggiudicata i Toffees per 1-0, aprendo una sorta di mini-crisi per i Gunners, che comunque non hanno perso la testa della classifica. Se dovesse vincere oggi, la squadra di Arteta diventerebbe la prima squadra in Premier League a battere per 100 volte lo stesso avversario.



Un quarto d'ora dopo, ecco Liverpool-Wolverhampton: i Wolves sono in ripresa e affrontano gli uomini di Klopp mai così in difficoltà negli ultimi anni. Dopo la vittoria dell'andata, il Wolverhampton può strappare sei punti ai Reds in una stagione, cosa che non accade dal 1950-51.