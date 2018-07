Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato intercettato dai cronisti presenti all'esterno dell'ufficio di Milano nel quale si è incontrato con l'ad della Juventus Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici: "Cerri? Eravamo qui per un altro giocatore. È un giocatore che ci piace, ma non è fatto niente. Ekdal? Sta giocando i Mondiali e non faremo niente finché non finiscono i mondiali. Nico Gonzalez opportunità? Una delle tante. Barella resta al 100%? Ci auguriamo resti, assolutamente. Offerte? Ne sono arrivate, ma vorremmo che rimanesse".





