Il presidente dell'AFA, la federcalcio Argentina, Claudio Tapia, ha parlato al canale ufficiale in occasione dei 5 anni alla guida del movimento albiceleste:



"La vittoria della Copa America nel 2018 è stato un risultato clamoroso - afferma -: dopo 28 anni abbiamo regalato una grande gioia al nostro popolo. Questo è un risultato figlio della pianificazione e dell'amore per la Nazionale. Nel 2022 abbiamo, invece, davanti a noi la sfida sportiva più importante di tutti, con un obiettivo che aneliamo e per il quale lavoreremo tutti insieme".