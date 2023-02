Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha rilasciato un'intervista a Europa Press:



“La penso come Ceferin: la migliore competizione del mondo è la Champions League. La UEFA è il governo del calcio e ha il sostegno dell'Unione Europea, perché abbraccia il modello associativo dello sport. Non sono d'accordo con Real e Barcellona, ma credo che il miglior ambasciatore della Superlega sia proprio Tebas, che sta impoverendo LaLiga rispetto alla Premier. Mondiali 2030? La nostra candidatura sarà la più potente. Sarebbe fantastico raggiungere questo obiettivo per la Spagna. Siamo sulla strada giusta, ma manteniamo una certa dose di umiltà perché ci sono rivali che faranno le cose molto bene".