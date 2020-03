Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato a Radio Marca, spiegando: "Prevenire è meglio che curare. Ci sono ancora molti giorni prima della partita con l'Inter, spero che la situazione possa cambiare. Mi spiace per i tifosi, ma la loro salute è la prima cosa. Per la partita di Milano abbiamo già l'aereo per andare in giornata, partendo la mattina e tornando la sera".