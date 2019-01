La passione per il calcio italiano e per la Juventus arriva in ogni angolo del mondo. La Gazzetta dello Sport ha intervistato ​Mohammed Al-Alwan, presidente ​dello Juventus Official Fan Club Ksa, il gruppo di tifosi ufficiali in Arabia Saudita: ​"I soci sono circa 270, a Gedda ce ne sono 60 o 70, qualche volta sono anche venuto a Torino per le partite. Domani i ragazzi canteranno per il capitano Giorgio Chiellini. "Se avete Chiellini, lasciate pure la porta di casa aperta - dichiara Mohammed -. Chi proverà a entrare, morirà".