Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha fatto il punto sul mercato: "Il ds sportivo Meluso sta lavorando per Burak Yilmaz del Besiktas ed Ertugrul Ersoy del Bursaspor. Su Dragowski vediamo, ma noi in porta abbiamo Vigorito, per me gioca lui. Intanto abbiamo chiuso per Vera, terzino sinistro colombiano del 1999. Davanti arriveranno due attaccanti, uno può essere appunto Burak. E vorremmo investire su 2-3 giovani di proprietà. Pinamonti? ​Magari da luglio ne parleremo".