Il presidente delè intervenuto a Dazn dopo la sfida col Monza: grande amarezza per i due rigori non concessi dall'arbitro Pairetto."Parlo io perché il tema centrale riguarda due falli di mano lampanti in tempo di Var e in una partita che avremmo meritato di vincere. Veniamo da una retrocessione due anni fa decretata da errori del Var, imponiamo il rispetto ai nostri giocatori ma lo pretendiamo per noi. Non so che spiegazione dare ai miei tifosi."La mano va a cercare il pallone, il fallo è chiarissimo e il Var specialmente non può non accorgersene. Una partita stradominata, in lungo e in largo, e non l'abbiamo vinta. Siamo la settima tifoseria in Italia, io cerco sempre di giustificare chi decide, ma oggi mancherei di rispetto a chi tifa Lecce"."Crediamo tutti alla salvezza, l'ambiente non ci fa mai mancare il suo appoggio, ma oggi mi sono reso conto che il piccolo capolavoro che ci serve sia possibile".