Il presidente della Lega serie A Gaetano Miccichè è intervenuto alla fine dell'Assemblea: "Questa, come sapete, è stata la prosecuzione dell'Assemblea di lunedì scorso ed è durata quasi tre ore. Abbiamo esaminato il programma che abbiamo ritenuto di predisporre per questa tornata elettorale della Federazione Gioco calcio. Abbiamo approvato all'unanimità questo programma, in un momento che vede la Federazione commissionariata e quindi in un momento difficile. Abbiamo analizzato la candidatura del presidente Gravina, persona che conosciamo e stimiamo, e gli vogliamo presentare il più presto possibile il nostro programma per verificare la compatibilità con il suo. Verrà lunedì qui e avverrà il primo confronto sul programma. Questa è la sostanza di tutto'.



SU MORATTI: 'Massimo Moratti è una delle persone più importanti non solo dello sport ma di tutto il sistema economico italiano. E' una figura che ha il rispetto di tutti, è una persona di grande qualità. Poi tra l'altro, e non per ultimo, appartenente a una famiglia appassionata di sport. E' il candidato ideale per tutto, ma non solo come presidente della Federazione ma per qualsiasi altra importante carica italiana. Trovo anche normale in questo momento, lui ha avuto anche un gravissimo lutto di recente, ritenga di impegnarsi molto nell'attività aziendale, che poi è tra le realtà più importanti a livello europeo, poi fra due anni vedremo'.