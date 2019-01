Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato di Cristiano Ronaldo, del suo addio al Real per la Juventus: "Mi sarebbe piaciuto se Cristiano fosse rimasto o se Mourinho avesse firmato per una squadra spagnola ma l'addio di Ronaldo non ci ha danneggiati. Siamo in crescita anche senza di lui. Non so se saremmo cresciuti di più se fosse rimasto, comunque non mi risulta che in serie A siano estremamente contenti del suo arrivo".



"Neymar e Mbappé? Magari arriveranno entrambi la prossima stagione, ho la sensazione che succedera' qualcosa di importante in estate. Psg? Da tre anni stiamo denunciando l'esistenza di un doping economico in Europa. Abbiamo denunciato il Psg alla Uefa e stiamo seguendo la questione".