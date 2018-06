"Con grande piacere rinnoviamo la sponsorizzazione con Radici Group, che diventa sempre più importante per noi. Sarà il main sponsor della maglia per le tre competizioni a cui l'Atalanta parteciperà, un gruppo fenomenale a livello internazionale, insieme porteremo l'Atalanta nel cuore di Bergamo. Forza Atalanta". Con queste parole, il Presidente Antonio Percassi ha dato il via alla presentazione ufficiale delle nuove maglie nerazzurre, in corso di svolgimento presso un noto ristorante di Bergamo. Soddisfatti i rappresentanti del Gruppo Radici, Angelo e Maurizio: "Proseguiamo questa avventura con soddisfazione, la squadra meritava molto più di quello che ha ottenuto, abbiamo voluto proseguire questo cammino e siamo orgogliosi di poterlo fare – spiegano – Siamo un gruppo con circa millecinquecento dipendenti nel territorio di Bergamo, siamo soddisfatti e le maglie sono davvero belle”. La parola passa all’Amministratore Delegato, Luca Percassi: "Per me è un motivo di orgoglio, cercheremo di essere sempre all'altezza della passione dei tifosi e di uno sponsor così importante che ho sposato… come la figlia" spiega, strappando una risata ai presenti. La collaborazione tra Atalanta e Joma Sport, dunque, giunge al secondo anno: “Lavoriamo a stretto contatto con una società seria, basata su canoni aziendali e con un gioco brillante – spiega Mirko Annibale, Responsabile Joma Italia - In bocca al lupo a noi, siamo una grande squadra!".