Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a LaLazioSiamoNoi dell'interessamento dei capitolini per il trequartista toscano Nedim Bajrami: "Non so che dirvi, a me non risulta. Poi magari rientra in quelle cose che i giornalisti anticipano prima che effettivamente succeda qualcosa. Però al momento non credo che ci sia niente di concreto. Che poi un dirigente dica che gli piaccia un giocatore, questo ci può stare naturalmente. Per il resto non c’è niente, non mi hanno contattato. Valutazione? Dipende da chi me lo chiede: se me lo chiede il Real Madrid ha un costo, se me lo chiede la Sampdoria ne ha un altro. Il prezzo lo fa il mercato, è sempre stato così. Squadre interessate a Bajrami ci saranno di certo, ma noi al momento dobbiamo pensare a cose più importanti. C’è un’altra partita tra due giorni e abbiamo Haas infortunato, si è fatto male anche Parisi e dovrebbe essere una cosa abbastanza lunga…”.



SU VICARIO - “Sta andando bene, penso che possa andare in una squadra importante l’anno prossimo. Questa è una battuta in più rispetto a quello che sta facendo. È un ragazzo dotato, che si sta anche completando, è sicuramente un predestinato. È destinato ad andare in una squadra più importante della nostra”.