Ha sicuramente del curioso quanto successo in Spagna negli ultimi giorni di mercato: il Rayo Vallecano ha avviato le trattative con Ivan Garcia, l'agente dell'attaccante dell'Espanyol Raul De Tomas. Il presidente del club Presa ha affermato di essere stato aggredito e ricoverato in ospedale durante l'incontro. Il numero uno madrileno ha confermato di aver denunciato l'agente.



DICHIARAZIONI - "È stata una testata completamente inaspettata", ha detto Presa a COPE mentre appariva con una benda sul naso. "E 'stata l'azione di un criminale, un'azione molto codarda e schifosa"



COSA SUCCEDE ORA - Su De Tomas c'era il Manchester United, ma per ora non è stata chiusa nessuna trattativa: l'ex Real Madrid rimane all'Espanyol. Resta da vedere se Garcia verrà accusato dalla polizia a seguito delle accuse di Presa. Per De Tomas, intanto, una trasferimento a gennaio non è fuori discussione, con il Rayo che continua ad essere interessato a lui.