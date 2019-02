Dopo numerosi corsi che hanno riscosso molto successo, con la presenza di personaggi di spicco rappresenti il mondo del calcio, parte un nuovo corso della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, di cui Calciomercato.com è partner. Gli appuntamenti, previsti a Roma (il 16-17-23-24 marzo 2019) e Milano (il 4-5-11-12 Maggio 2019), saranno incentrati sulla prevenzione e il recupero dell'atleta infortunato. Di seguito tutte le informazioni utili chi volesse prenderne parte.



La Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, primo polo italiano di formazione accademica esclusivamente rivolto all'industria calcistica, non si ferma. Dopo "Giornalismo-Ufficio Stampa" e "Match Analysis" vengono infatti introdotti altri corsi per incrementare, migliorare e soprattutto particolarizzare la scelta di chi vuole affacciarsi a un mondo, il calcio, in continua evoluzione. Quindi non solo comunicazione e tattica, perché ora EFC, in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, per la prima volta in Italia, offre ora la possibilità ai propri iscritti di studiare e specializzarsi nei ruolo di chi ha un compito fondamentale, spesso decisivo nel calcio attuale: la prevenzione e il recupero dell'atleta infortunato.



OBIETTIVI DEL CORSO - Il Corso ha l’obiettivo di fornire competenze specifiche per operare su soggetti sportivi che, a seguito di un trauma, intendono recuperare un livello di capacità fisica ed abilità motoria elevato. In aula infatti si alterneranno professionisti di fama internazionale provenienti da staff medico-riabilitativi di Juventus, Inter, Chelsea e PSG. Una proposta innovativa per l’ambito accademico nazionale dove al momento non sono presenti percorsi finalizzati alla formazione di operatori completi e specializzati in materia di recupero delle abilità motorie.



CORSO CERTIFICATO - Gli studenti avranno diritto alla Certificazione della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, riconosciuta dal CONI, dal Centro Studi e Ricerca Sport Medical Center, dalla pbDiagnostici, e in partnership con l’Università degli Studi di Parma, al tesserino della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, oltre che, se studenti universitari, a 4 CFU (crediti formativi universitari). A CHI E' RIVOLTO - Diplomati ISEF, Laureati o Laureandi (ultimo anno) Scienze Motorie e Sportive (Triennale), Laureati o Laureandi (ultimo anno) in Scienze Motorie e Sportive (Quadriennale), Laureati o Laureandi (ultimo anno) in Scienze Preventive e Adattate, Laureati o Laureandi (ultimo anno) in Scienze e Tecniche dello Sport, Laureati o Laureandi (ultimo anno) in Fisioterapia, Laureati o Laureandi (ultimo anno) in Medicina e Chirurgia. Laureandi e laureati in scienze biologiche e scienze della nutrizione. Operatori certificati Massoterapisti/Massofisioterapisti.



Qualunque altro profilo professionale attinente, ai fini dell’eventuale ammissione, verrà valutato nello specifico di volta in volta da una commissione qualificata. Si richiede infatti a quei profili che non si riconoscono nei titoli di studio sopra espressamente indicati di inviare, al fine di candidarsi, oltre ai documenti indicati nel link di seguito, un piano degli studi/statino, dal quale emerga la lista degli esami effettuati durante il percorso accademico.



DOVE E QUANDO

Roma: 16-17-23-24 Marzo 2019

Milano: 4-5-11-12 Maggio 2019