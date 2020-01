Il Napoli Primavera torna a respirare trovando un importante successo in trasferta contro il Torino. Risultato finale di 1-2, grazie alla doppietta di Vrikkis che si porta a quota 6 gol in campionato.



Gara molto equilibrata, che si risolve tutta nel primo tempo: Vrikkis porta in vantaggio il Napoli con un ottimo inserimento e colpo di testa per il vantaggio azzurro. Passano solo cinque minuti ed arriva il pareggio del Torino, con Idasiak che frana addosso a Gonella, concedendo il rigore ai granata. Dal dischetto realizza Ibrahimi, nonostante il portiere polacco sfiori il pallone. Il Napoli torna avanti alla mezz'ora, grazie ad un cross di Vianni dalla destra, libera male la difesa padrona di casa e Vrikkis è più lesto di tutti nel concludere a rete.



Il Napoli tiene duro per tutto il resto della gara, concedendo pochissimo al Torino e anche grazie a interventi super di Idasiak porta a casa tre punti preziosissimi. Ora la classifica vede il Napoli lasciare l'ultima posizione portandosi a quota 12 punti ed il Toro è a sole due lunghezze sopra la zona playout.



Il Napoli riparte bene, esordio vincente per mister Angelini.