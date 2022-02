Il mese di febbraio per il Napoli Primavera è stato a dir poco tragico. Gli azzurrini erano proiettati addirittura in zona play-off dopo il successo casalingo contro la Spal. Sono però arrivate quattro sconfitte consecutive tra Verona, Sampdoria, Bologna e Juventus.



Oggi alle 11 era previsto il fischio d'inizio del match salvezza contro il Pescara ultimo in classifica presso il camp Delfino Training Center. La sfida valida per la 21ª giornata di campionato, però, non si disputerà oggi. Match rinviato causa maltempo.