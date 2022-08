Terza giornata del Campionato Primavera 1. In campo oggi sono scese Napoli e Sassuolo allo Stadio Piccolo di Cercola. Azzurrini che sono partiti con il piede sbagliato perdendo in trasferta contro il Lecce all'esordio, trovando però la vittoria casalinga contro il Cesena venerdì 26 agosto. Dall'altro lato i neroverdi hanno portato a casa 4 punti nelle prime due giornate tra Juventus e Verona.



Napoli-Sassuolo termina 2-3. Partono meglio gli emiliani che al 17' trovano il vantaggio grazie al mancino a incrociare di Pieragnolo. Pareggiano alla mezz'ora i padroni di casa con Spavone che beffa il portiere in uscita con un pallonetto. Ad inizio ripresa nuovo vantaggio per il Sassuolo: Boffelli para il rigore a Casolari, arriva Aboubakar sulla ribattuta e insacca. Napoli bravo a reagire ancora e su invenzione di Iaccarino per il gol di Gioielli pareggia i conti. Equilibrio spezzato al 93' quando Russo, più lesto di tutti, spinge in rete di testa il pallone del 2-3 finale.