. I bianconeri non vanno oltre il pari in casa dell'Atalanta Campione d'Italia (due volte), ma sfoderano una prestazione da sottolineare e che fa ben sperare per il futuro.Ecco le pagelle:Garofani 6 - Non può nulla sul gol, si disimpegna bene nelle poche occasioni che l'Atalanta crea. Un solo brivido, risolto.