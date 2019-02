La Juventus Primavera reagisce alla sconfitta contro la Dinamo Kiev in Youth League. Contro il Chievo arriva la vittoria per 5-1 in rimonta.IL TABELLINO:5' p.t. Bertagnoli (C), 19' p.t. Sene (J), 40' p.t. Morrone (J), 4' s.t. Markovic (J), 39' s.t. Gozzi (J), 49' s.t. Portanova (J)Bragantini; Pavlev, Farrim, Soragna, Ndrecka; Bertagnoli, Zuelli (37' s.t. Rossi (47' s.t. Enyan)), Pina Nunes (9' s.t. Juwara); Tuzzo (9' s.t. Metlika), Rovaglia, D’Amico. A disp. Malagutti, Kaleba, Raffa, Passera, Italeng. All. Mandelli​Loria; Bandeira, Gozzi, Makoun (16' p.t. Capellini), Anzolin; Fernandes (14' s.t. Leone), Morrone (30' s.t. Penner), Portanova; Sene (14' s.t. Di Francesco), Markovic (30' s.t. Pinelli), Monzialo​. A disp. Siano, Boloca, Vlasenko, Frederiksen, Petrelli, Moreno, Fagioli. All. Baldini.Carella di Bari34' s.t. Portanova (J)