Il big match dell’11º turno del campionato Primavera era la sfida tra Juventus e Inter. Due situazioni opposte in classifica con i bianconeri secondi dietro la Roma e i nerazzurri in piena zona playout, ma la squadra di Chivu è riuscita a fermare la Juve sull’1-1.



I GOL - Succede tutto nella ripresa, e sono decisivi due rigori: al 65’ il classe 2004 bianconero Hasa porta in vantaggio la squadra di Montero col terzo gol nelle ultime tre partite; ma a otto minuti dalla fine, sempre su penalty, il bulgaro Iliev segna la rete del pareggio.