È un momento molto delicato in casa Napoli. Non solo la prima squadra, ma anche la Primavera si trova in una situazione di piena crisi. Mentre gli uomini di Gattuso si trovano ancora a metà classifica, i ragazzi di mister Baronio sprofondano sempre più all'ultimo posto.



Si è da poco concluso lo scontro salvezza contro i pari età del Pescara. Il risultato è di 1-0 a favore degli abruzzesi, con il gol vittoria arrivato grazie a Martella al minuto 79.



Le sconfitte per il Napoli ora diventano quattro di fila ed il girone d'andata si chiude con soli nove punti conquistati in quindici partite. Il Pescara riesce invece a conquistare tre punti preziosissimi che lo proiettano momentaneamente a meno uno dalla zona salvezza.