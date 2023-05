Niente festa per il Napoli, la Juve che si ferma ancora e la vittoria dell'Inter sulla Lazio dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 1 maggio 2023.



I giochi di parole con Dia, l'attaccante della Salernitana che pareggiando non ha permesso al Napoli di festeggiare lo scudetto si sprecano con "Beffa Dia-bolica" della Gazzetta dello Sport e "Napoli, un Dia all'improvviso" di Tuttosport. "Lautaro indiavolato" in vista di un profumo di euroderby giganteggia sulla Gazzetta dello Sport, mentre La Juve non sa più vincere è il titolo a tutta pagina di Tuttosport. E il Corriere dello Sport? Ampio approfondimento sull'offerta in arrivo dall'Arabia ai Friedkin per acquistare la Roma.



