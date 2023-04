Le notti di coppe regalano grandi emozioni e anche tante delusioni e così dopo aver raccontato un'Inter ripartita martedì sera, le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 13 aprile 2023, si concentrano principalmente sul big match, sul derby di Champions, vinto 1-0 dal Milan contro il Napoli a San Siro non senza polemiche.



"Milan, nu babbà" è l'apertura di Tuttosport, mentre divertente il gioco di parole de La Repubblica che sottolinea "il Diavolo sveste il Napoli" mentre il Corriere dello Sport si sposta subito sulla gara di ritorno con un "Decide il Maradona" che sa più di speranza che non di monito.



Occhio anche al secondo filone di inchieste in casa Juventus con l'articolo 4, quello della "slealtà sportiva" e che può portare a nuove penalizzazioni ritenuto come il punto cardine dell'inchiesta da tutti i quotidiani a partire dalla Gazzetta dello Sport con il suo "Juve sleale", passando per il "A muso duro, ma trattano" di Tuttosport che apre alla possibilità di un patteggiamento.



Infine occhio alle gare di Conference ed Europa League di Juve, Roma e Fiorentina e, come detto, "Attenti all'Inter" di Gazzetta per la ripartenza dei nerazzurri di Simone Inzaghi.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine in edicola oggi giovedì 13 aprile 2023.