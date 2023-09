La 4a giornata di Serie A non si è ancora conclusa, ma tutti gli scontri al vertice della classifica e non solo hanno già emesso molti verdetti.



La Gazzetta dello Sport sottolinea il ritorno del grande duello scudetto fra storiche rivali con un "Senti che Inter-Juve" rispettivamente prima e seconda in classifica con Tuttosport che conferma il ruolo di anti-Inter dei bianconeri grazie all'intervista di Prandelli.



I 7 gl segnati dalla Roma all'Empoli valgono invece un "Estasi Mou" per il Corriere dello Sport e infine sempre per il giornale romano c'è l'approfondimento sulle difficoltà del Napoli scudettato con un semplice "sono tempi Rudi".