Sui giornali in edicola oggi tanto spazio al mercato. Caldi i nomi di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo in gol ieri con l'Italia contro l'Olanda, e Sergej Milinkovic-Savic, contesi da Inter e Juventus. Bell'intervista a George Weah, che parla anche dell'addio di Maldini dal Milan, spazio anche al futuro di Federico Chiesa, la cui conferma alla Juve non è scontata. In casa Napoli è Rudi Garcia day, con De Laurentiis che presenta il nuovo allenatore: sarà il sostituto di Luciano Spalletti.



Nella GALLERY con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 19 giugno 2023.