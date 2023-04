Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla notte europea delle italiane, con Roma e Juventus in semifinale di Europa League (troveranno Bayer Leverkusen e Siviglia), la Fiorentina in Conference League con il brivido (nel penultimo atto c'è il Basilea). Focus anche su Inzaghi, sempre più solo, e sulle vicende extra campo della Juventus, alla quale sono stati restituiti momentaneamente i 15 punti, ma la pena sarà rivista. All'estero di parla dell'impresa del Siviglia e del fallimento del Manchester United, oltre alla trattativa tra Messi e il Barcellona per il ritorno in blaugrana della Pulce.



Nella gallery le prime pagine di oggi, venerdì 21 aprile 2023